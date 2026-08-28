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28.08.2026 06:31:29
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,24 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,240 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,64 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,70 Milliarden CNY ausgewiesen.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,230 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,26 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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