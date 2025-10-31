Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,370 CNY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,35 Prozent auf 4,73 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,94 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at