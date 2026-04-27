Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 CNY, nach 0,330 CNY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank mit einem Umsatz von insgesamt 4,84 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,93 Prozent verringert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,360 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,17 Milliarden CNY belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at