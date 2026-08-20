Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical präsentierte Quartalsergebnisse

Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical 0,080 CNY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,61 Prozent auf 1,14 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 828,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at