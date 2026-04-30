Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 997,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 937,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 6,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at