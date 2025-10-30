|
Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical hat am 27.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 CNY je Aktie gewesen.
Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 866,4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 805,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
