Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,19 CNY. Im letzten Jahr hatte Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock einen Gewinn von 0,220 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 51,8 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at