Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38,4 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,1 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at