Jiangsu Cnano Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Cnano Technology A hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,22 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Cnano Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 413,0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 318,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 29,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at