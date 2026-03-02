Jiangsu Cnano Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Cnano Technology A gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,55 Prozent auf 298,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 400,7 Millionen CNY gelegen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,660 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,730 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Jiangsu Cnano Technology A 1,30 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,43 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,843 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 1,57 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at