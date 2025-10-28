|
Jiangsu Cnano Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Jiangsu Cnano Technology A hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,22 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Cnano Technology A 0,190 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,71 Prozent zurück. Hier wurden 347,3 Millionen CNY gegenüber 389,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
