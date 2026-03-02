|
Jiangsu Cowin Biotech A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Jiangsu Cowin Biotech A hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,25 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Cowin Biotech A ein EPS von -0,560 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 53,5 Millionen CNY gegenüber 27,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Jiangsu Cowin Biotech A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,940 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,410 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 193,05 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 125,31 Millionen CNY in den Büchern standen.
