Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A stellte am 29.04.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,880 CNY. Im letzten Jahr hatte Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A einen Gewinn von -0,030 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,43 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 16,77 Milliarden CNY ausgewiesen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,930 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 16,77 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at