Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,31 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,21 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,86 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at