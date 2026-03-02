Jiangsu Eazytec A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiangsu Eazytec A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Eazytec A 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 74,8 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Eazytec A 80,0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,680 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,270 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 337,70 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 321,64 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,633 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 398,33 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at