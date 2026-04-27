Jiangsu Evergreen New Material Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jiangsu Evergreen New Material Technology A hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,20 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Evergreen New Material Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 389,0 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 57,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 246,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at