Jiangsu Evergreen New Material Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Evergreen New Material Technology A hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Mit einem EPS von 0,08 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Jiangsu Evergreen New Material Technology A mit 0,080 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Evergreen New Material Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 333,5 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 45,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at