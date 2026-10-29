Jiangsu Expressway öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Expressway präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,780 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 905,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 81,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jiangsu Expressway einen Umsatz von 499,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at