|
01.05.2026 06:31:29
Jiangsu Expressway: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu Expressway gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiangsu Expressway ein EPS von 0,260 HKD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,06 Prozent auf 5,11 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Expressway 5,11 Milliarden HKD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!