Jiangsu Expressway: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Expressway gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiangsu Expressway ein EPS von 0,260 HKD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,06 Prozent auf 5,11 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Expressway 5,11 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at