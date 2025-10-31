Jiangsu Expressway: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jiangsu Expressway hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Expressway in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,58 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 4,10 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at