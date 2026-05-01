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01.05.2026 06:31:29
Jiangsu Expressway stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jiangsu Expressway hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0,27 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Expressway noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Expressway im vergangenen Quartal 4,53 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Expressway 4,78 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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