Jiangsu Expressway vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiangsu Expressway lud am 29.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiangsu Expressway ein EPS von 0,160 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,04 Prozent auf 7,31 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,14 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,910 CNY. Im Vorjahr hatte Jiangsu Expressway 0,980 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,25 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 23,16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at