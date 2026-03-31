31.03.2026 06:31:29

Jiangsu Expressway veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jiangsu Expressway gab am 29.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Jiangsu Expressway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 HKD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Expressway in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,02 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 9,88 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,990 HKD gegenüber 1,06 HKD je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Jiangsu Expressway 21,97 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 25,11 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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