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31.03.2026 06:31:29
Jiangsu Expressway zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu Expressway hat am 29.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,03 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,27 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Jiangsu Expressway ein EPS von 2,73 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 3,22 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,82 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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