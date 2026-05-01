Jiangsu Expressway zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Expressway hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 653,9 Millionen USD – eine Minderung von 0,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 657,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at