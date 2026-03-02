|
Jiangsu Favored Nanotechnology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Jiangsu Favored Nanotechnology A hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 161,5 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 133,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,090 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,140 CNY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 528,52 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Jiangsu Favored Nanotechnology A 479,44 Millionen CNY umgesetzt.
