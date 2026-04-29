Jiangsu Feymer Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangsu Feymer Technology A lud am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Feymer Technology A 0,040 CNY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,83 Prozent auf 347,6 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 322,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at