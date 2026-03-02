|
02.03.2026 06:31:29
Jiangsu Feymer Technology A legte Quartalsergebnis vor
Jiangsu Feymer Technology A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jiangsu Feymer Technology A ein Ergebnis je Aktie von -0,240 CNY vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,27 Prozent auf 297,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Feymer Technology A 393,0 Millionen CNY umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,120 CNY gegenüber -0,040 CNY im Vorjahr.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,15 Prozent auf 1,39 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,56 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.