Jiangsu Feymer Technology A legte Quartalsergebnis vor

Jiangsu Feymer Technology A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jiangsu Feymer Technology A ein Ergebnis je Aktie von -0,240 CNY vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,27 Prozent auf 297,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Feymer Technology A 393,0 Millionen CNY umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,120 CNY gegenüber -0,040 CNY im Vorjahr.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,15 Prozent auf 1,39 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,56 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

