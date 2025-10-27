Jiangsu Financial Leasing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Financial Leasing gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Financial Leasing 0,180 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,95 Prozent auf 2,38 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at