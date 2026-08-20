Jiangsu Financial Leasing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jiangsu Financial Leasing hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,57 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,160 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,72 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at