Jiangsu Financial Leasing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jiangsu Financial Leasing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Financial Leasing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,20 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,01 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 0,560 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Financial Leasing 0,620 CNY je Aktie eingenommen.

Jiangsu Financial Leasing hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 8,94 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 8,16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,560 CNY sowie einen Umsatz von 6,11 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at