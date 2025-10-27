Jiangsu Gaochun Ceramics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Gaochun Ceramics hat am 24.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz lag bei 396,8 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 6,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 426,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at