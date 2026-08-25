Jiangsu Gaochun Ceramics legte Quartalsergebnis vor

Jiangsu Gaochun Ceramics präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,20 Prozent zurück. Hier wurden 1,22 Milliarden CNY gegenüber 1,36 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at