Jiangsu Gaochun Ceramics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Gaochun Ceramics veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,24 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 241,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 363,3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at