Jiangsu gdk Biotechnology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangsu gdk Biotechnology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 70,2 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at