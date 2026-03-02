Jiangsu Goodwe Power Supply Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jiangsu Goodwe Power Supply Technology A hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,22 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,290 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,69 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Goodwe Power Supply Technology A 1,79 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,560 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Jiangsu Goodwe Power Supply Technology A ein EPS von -0,260 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,89 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,809 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 8,41 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at