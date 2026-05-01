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01.05.2026 06:31:29
Jiangsu Goodwe Power Supply Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Jiangsu Goodwe Power Supply Technology A lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 CNY, nach -0,120 CNY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,36 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,86 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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