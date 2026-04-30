Jiangsu Guomao Reducer A legte Quartalsergebnis vor

Jiangsu Guomao Reducer A hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,08 CNY. Im letzten Jahr hatte Jiangsu Guomao Reducer A einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Guomao Reducer A mit einem Umsatz von insgesamt 659,1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 601,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 9,53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at