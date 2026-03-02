Jiangsu Hanbon Science and Technology A legte Quartalsergebnis vor

Jiangsu Hanbon Science and Technology A gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,760 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,900 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 735,13 Millionen CNY, während im Vorjahr 686,40 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

