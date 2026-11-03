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03.11.2026 06:31:28
Jiangsu Hanbon Science and Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Jiangsu Hanbon Science and Technology A hat sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 CNY je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Jiangsu Hanbon Science and Technology A 202,0 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 157,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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