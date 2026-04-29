Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder 0,460 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,21 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,42 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,465 CNY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 3,34 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at