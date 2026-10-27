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27.10.2026 06:31:29
Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,490 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 3,40 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,62 Milliarden CNY umgesetzt.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,583 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 3,40 Milliarden CNY ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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