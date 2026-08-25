Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,58 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder noch ein Gewinn pro Aktie von 0,610 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder mit einem Umsatz von insgesamt 3,62 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 31,78 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,615 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 3,54 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at