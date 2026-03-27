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27.03.2026 06:31:29
Jiangsu Hengrui Medicine: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Jiangsu Hengrui Medicine lud am 25.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiangsu Hengrui Medicine ein EPS von 0,270 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,44 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,80 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,19 CNY. Im letzten Jahr hatte Jiangsu Hengrui Medicine einen Gewinn von 1,00 CNY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31,43 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 27,79 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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