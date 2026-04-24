Jiangsu Hengrui Medicine: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Hengrui Medicine hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,35 CNY gegenüber 0,300 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,14 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,21 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at