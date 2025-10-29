Jiangsu Hengrui Medicine hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jiangsu Hengrui Medicine lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Jiangsu Hengrui Medicine 7,43 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at