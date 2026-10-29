Jiangsu Hengrui Medicine legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jiangsu Hengrui Medicine veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,95 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 7,43 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at