Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,43 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 HKD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 10,41 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals 8,12 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at