Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals gab am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,10 USD. Im letzten Jahr hatte Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 1,18 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals 990,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at