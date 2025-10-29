Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,12 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 7,17 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at